Suriyeli genç, ırmakta kayboldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçisi Suriyeli Mahmut Erşe (17), serinlemek için girdiği ırmakta kayboldu. Erşe'nin bulunması için çalışma başlatıldı.
- DHA
Olay, Tarsus ilçesine bağlı Egemen Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle içinden geçen Berdan Irmağı'na serinlemek için girdiği iddia edilen tarım Mahmut Erşe suda kayboldu. İhbar üzerine gelen polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Erşe'yi arama çalışmaları sürüyor.
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