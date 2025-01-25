Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, 1 cumhuriyet başsavcıvekili ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

SURİYELİ GENÇ BİRÇOK CANI KURTARDI

Yaşadıklarını anlatan Suriyeli genç, "Ses duymaya başladık. Ses duymaya başladıktan sonra apartmanın içine çıktım. Herkesin ziline bastım. Herkes çıksın dedim. Yarım edebildiğim adamların hepsini dışarı çıkarttık. Çocuk falan kalmadı. Aşağıya indim, indikten hemen sonra bina çöktü. Yine geçti gitti, Allah'ımıza şükürler olsun. İyiyiz. " dedi.

Binada kimsenin olup olmamasına ilişkin konuşan Suriyeli genç, bildiğine göre kimsenin kalmadığını, en son kendinin binadan çıktığını ve ihtiyacı olanların tekrar girmiş olabileceğini söyledi.

Çökmenin yaşandığı alanda yan yana iki binanın olduğunu söyleyen Suriyeli genç, binada Türkmen ve Suriyelilerin olduğunu ifade etti.

Binadan çıktığı anda enkazda kaldığını söyleyen genç, kendisini abisinin kurtardığını ve ambulansa götürdüğünü belirtti.

HABER MERKEZİ

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