İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6895
  • EURO
    7,2586
  • ALTIN
    345.976
  • BIST100
    89510.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriyeli gönüllü doktorlar Kovid-19 kontrolü yapıyor
Güncel

Suriyeli gönüllü doktorlar Kovid-19 kontrolü yapıyor

Gaziantep'te polis ve Suriyeli doktorlar koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirler kapsamında belirlenen uygulama noktalarında vatandaşların ateşlerini ölçüp, seyahat edilirken alınması gereken tedbirleri anlattı. 4 bölgede oluşturulan uygulama noktasında polislerin yanı sıra gönüllü olarak görev yapan Suriyeli doktorlar, araçlarda bulunanlara salgına karşı zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunuyor.

DHA03 Nisan 2020 Cuma 09:34 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 09:34
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Gaziantep Valiliği koordinesinde gönüllü olarak görev yapan Suriyeli doktorlar koronavirüs salgınını engellemek için kent girişlerine kurulan 4 farklı noktada alınan tedbirler kapsamında, seyahat eden vatandaşların araçlarını durdurdu. Görevliler yolculara zorunlu olmadıkça seyahate çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduktan sonra ateşlerini ölçtü. Uygulamaya katılan Suriye uyruklu doktorlardan Hasan El Hüseyin, "Gaziantep’in girişinde 4 ayrı yerde tıbbi nokta oluşturduk. Bu noktalarda gelen vatandaşların ateşini ölçerek kontrollerini yapıyoruz. Bir vatandaşımızın ateşi yüksekse, onunla konuşuyoruz. Öksürüğü, nefes darlığı var mı, onu soruyoruz. Bunları netleştirdikten sonra olumsuz bir durum varsa ambulansı arıyoruz, yoksa da vatandaşlarımızı uyararak yolculuklarına devam etmelerini söylüyoruz" dedi.

Ateş ölçümü yapılanlar ise yapılan uygulamaların çok güzel olduğunu ve devam edilmesinin gerektiğini söyledi.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yollarını bakanlık yapacak

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'
Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Koronavirüs onlara da ulaştı! 'Soykırım olabilir'

Hava saldırısında öldürüldüler
Hava saldırısında öldürüldüler

Hava saldırısında öldürüldüler

'Savaşta değiliz, gemicilerin ölmesine gerek yok' demişti: Mektubu pahalıya patladı!
'Savaşta değiliz, gemicilerin ölmesine gerek yok' demişti: Mektubu pahalıya patladı!

'Savaşta değiliz, gemicilerin ölmesine gerek yok' demişti: Mektubu pahalıya patladı!

Uygulamaları emsalsiz
Uygulamaları emsalsiz

Uygulamaları emsalsiz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.