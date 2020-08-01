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Suriyeli Hasan el-Hasan, İzmir'deki yangını söndürmek için avuçlarıyla toprak taşıdı

Türkiye'nin kucak açtığı Suriyelilerden Hasan el-Hasan, İzmir'in Menderes ilçesindeki yangını kontrol altına almak için gönülden çalıştı.

AA01 Ağustos 2020 Cumartesi 20:00 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 20:00
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Çamönü mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına almaya çalışan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine Suriyeli Hasan el-Hasan da destek verdi.

Suriye'nin Haseke bölgesinden Türkiye'ye gelen 32 yaşındaki Hasan el-Hasan avuçlarına aldığı toprakları yangın bölgesine taşıdı. El-Hasan avucuyla taşıdığı toprakları alevlerin üstüne atarak yangını söndürmek için mücadele verdi.

Suriye'deki iç savaştan kaçtıktan sonra Menderes ilçesindeki bir bahçede çalışmaya başlayan El-Hasan, AA muhabirine, Türkiye'ye gönül borcunu ödemek istediğini söyledi.

El-Hasan, Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Türkiye bize bakıyor, hastalıkta ve sağlıkta. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gerekirse ölürüm." dedi.

Çamönü Mahallesi'nde yaşayan ve Suriyeli el-Hasan ile yangını söndürmek için yan yana çalışan Türk vatandaşı Selahattin Açıkgöz (36) ise "Vatan bu vatan." diye konuştu.

- İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİNİN BÜYÜK MÜCADELESİ

Çamönü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 10 arazöz ve 3 dozerle müdahale ediyor

Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.

Yerleşim yerlerine yaklaşan yangının ev ve bahçelerine sıçramaması için vatandaşlar hortumlarla nöbet tutuyor.

Menderes-Gümüldür kara yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmasına neden olan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

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