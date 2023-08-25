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Suriyeli kılığında algı oluşturmaya çalıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medyada Suriyeli lokantacı kılığına girip, 'Türkler gelip çalışmak istiyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Ben yabancı çalıştırmıyorum' diye paylaşım yapan Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu savcılığın talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 12:39 - Güncelleme:
Suriyeli kılığında algı oluşturmaya çalıştı! Gözaltına alındı
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Dün sosyal medyada dolaşıma alınan "Suriyeli lokantacı Türkler'e iş vermiyor" mesajı verilen paylaşımın yalan olduğu kısa sürede deşifre edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyeli kılığındaki kişinin bir Türk ve Bursa'nın Karacabey ilçesinde Halk Eğitim Merkezi eğitmeni tiyatrocu Ozan Arif Demirtaş olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine ırkçılık yapan paylaşımı dolaşıma alan tiyatrocu Ozan Arif Demirtaş hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de Demirtaş'ı gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Türkiye'ye sığınan bir Suriyeli: Türkler gelip lokantamda çalışmak için iş istiyor. Ben de onlara diyorum ki, 'Ben yabancı çalıştırmıyorum' " iddiasıyla paylaşılan görüntülerdeki şahıs, O.A.D. isimli tiyatro oyuncusu bir Türk vatandaşıdır" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan Ozan Arif Demirtaş'ın sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sahte paylaşım üzerinden bir çok siyasetçi de alıntı yaparak ırkçı ifadeler kullanmıştı.

Ozan Arif Demirtaş'ın sahte paylaşımını alıntı yapan kişiler hakkında da soruşturma açılması bekleniyor.

  • Ozan Arif Demirtaş
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