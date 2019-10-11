Terör örgütü YPG/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerden kaçıp, Türkiye'ye sığınan Kürtleri temsil eden Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdülaziz Tammo, DHA muhabirine 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. 'Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirten Tammo, Türkiye'nin Kürtlerle savaştığı kara propagandasının, ABD ve Avrupa ülkelerini aldatmak için yapıldığını kaydetti. Tammo, "Bu topraklarda yaşayan hiçbir Kürt, bu yalana inanmıyor. YPG/PKK zulmünden kaçarak, Türkiye'ye sığınan 450 bin Kürt, yıllardır burada yaşıyor. Türkiye, Kürtlerin düşmanıysa bizim burada ne işimiz var? Türkiye, PKK zulmünden kaçan Suriyeli Kürtlere nefes oldu. Suriyeli Kürtlerin tek düşmanı, YPG/PKK'dır" diye konuştu.

'BAŞARIYLA SONUÇLANSIN, DİYE DUA EDİYORUZ'

YPG/PYD'nin Suriyeli Kürtlerden oluşmadığını dile getiren Tammo, "Avrupa ülkelerinden, Türkiye'den, Azerbaycan'dan, İran'dan geliyorlar. Bizi temsil edemezler; çünkü bizden değiller. Biz öncelikle terörist YPG/PKK'nın yok edilmesini ve daha sonra evimize geri dönmek istiyoruz. 'Barış Pınarı Harekatı'nın amacı da budur. Önce teröristleri temizleyecekler sonra 'güvenli bölge' oluşturulacak ve bizler topraklarımıza geri döneceğiz. 450 bin sadece Kürtlerin sayısı. Arap kardeşlerimizde 1,5 milyon insandan söz ediyoruz. Hepimiz geri dönmek istiyoruz. Bu nedenle bizim için 'Barış Pınarı Harekatı' çok önemli. Allah'ın izniyle başarıyla sonuçlansın, diye dua ediyoruz" dedi.

'SURİYELİ KÜRTLER, GERÇEĞİ GÖRDÜ'

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Kürtlerin geleceğiyle ilgili hedefi olmadığını belirten Abdülaziz Tammo, "Onların tek amacı var; Fırat'ın doğusunu yeni Kandil yapmak. Emperyalist devletlerin amaçlarına hizmet edip, tüneller ve silahlarla Türkiye'ye saldırmak. Terör koridoru yapmak istediler. Para ve silah güçleri olduğu için halkı korkutup, sindirerek, boyun eğdiriyorlar. Suriye Kürt halkının 9 yaş ve üstündeki çocuklarını zorla silahlandırıyorlar, ölüme götürüyorlar. Kan ticareti yapıyorlar. Suriyeli Kürtler, bu teröristlerin gerçek yüzünü gördü" diye konuştu.