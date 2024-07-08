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  • Suriyeli kuyumcu, Suriyelilerden topladığı milyonlarca liralık altınla kayıplara karıştı
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Suriyeli kuyumcu, Suriyelilerden topladığı milyonlarca liralık altınla kayıplara karıştı

Bursa'da yaşayan ve 3 gündür dükkanını açmayan Suriyeli kuyumcunun kendisi gibi Suriyelilerden topladığı milyonlarca liralık altınla kayıplara karıştığı açıklandı.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 15:01 - Güncelleme:
Suriyeli kuyumcu, Suriyelilerden topladığı milyonlarca liralık altınla kayıplara karıştı
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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesinde Küçük Şam olarak ifade edilen Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Her gün sabah saatlerinde düzenli olarak açılan ve sahibi Suriyeli olan kuyumcunun Cumartesi günü sabah saatlerinde kepenkleri açılmadı.

Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar durumundan şüphelenince kuyumcu dükkanının sahibini telefon ile aradı. Altınları bulunan Suriyeli vatandaşlar hiç bir şekilde kuyumcuya ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mağdur olduklarını iddia eden Suriye vatandaşlarını Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat için yönlendirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DÜKKAN ÖNÜNDE UMUTLU BEKLEYİŞ

Suriyeli mağdurların zaman zaman kepenleri kapalı kuyumcu dükkanının önüne giderek bir umutla iş yerini kontrol etmeleri dikkat çekti. Suriyeli mağdurlar kuyumcunun gece gelerek altın ve dövizleri çantaya koyarak Bursa'dan kaçtığını ifade etti.

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