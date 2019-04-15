Suriyeli muhalif uçakta Türk hastanın hayatını kurtardı

Suriye muhalefetini siyasi geçiş görüşmelerinde temsil eden heyetin başkanı ve Kalp Hastalıkları Uzmanı Dr. Nasır Hariri, Ankara-İstanbul uçak seferinde kalbi duran 70 yaşındaki Ali Işıklar'ın hayatını kurtardı. Hariri, "Hızlıca hastanın yanına vardım. Koltukta nefessiz haldeydi. Teni soğuktu ve aşırı terliyordu. Periferik arteriyel nabzı yokladım. Nefesin ve kalp atışının olmadığını anladım. Yeniden nefes alana, kalp atışlarını duyana kadar (masaja ve akciğer resüsitasyonuna) devam ettim. Uyanınca şoktaydı ve çok terliyordu. Oksijen maskesini taktık. Yavaş yavaş nefes almaya başladı." dedi.

Suriye muhalefetini siyasi geçiş görüşmelerinde temsil eden MYK'nin başkanı ve Kalp Hastalıkları Uzmanı Dr. Nasır Hariri, Ankara-İstanbul uçak seferinde kalbi duran 70 yaşındaki Ali Işıklar'ın hayatı kurtardı.

Hariri, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce Ankara'dan İstanbul'a giderken, uçak inişe geçtiğinde bir yolcunun fenalaştığını gördüğünü söyledi.

Dr. Hariri, "Hızlıca hastanın yanına vardım. Koltukta nefessiz haldeydi. Teni soğuktu ve aşırı terliyordu. Periferik arteriyel nabzı yokladım. Nefesin ve kalp atışının olmadığını anladım." diye konuştu.

"YENİDEN NEFES ALANA KADAR MÜDAHALEYE DEVAM ETTİM"

Kalp masajı yapılması için hastanın koridora uzanmasını sağlayan Hariri, suni teneffüs ve akciğer resüsitasyonu yaptığını belirtti.

Hariri, "Yeniden nefes alana, kalp atışlarını duyana kadar devam ettim. Uyanınca şoktaydı ve çok terliyordu. Oksijen maskesini taktık. Yavaş yavaş nefes almaya başladı." diye konuştu.

Uçağın piste varmasından hemen sonra hastanın hastaneye götürüldüğünü ifade eden Hariri, telefon numarasını aldığı hastanın daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat olduğunu öğrendiğini aktardı.

"Hastanın kızı ile bazen kırık Türkçemle bazen İngilizce konuşuyordum." diyen Hariri, genç kadının kendisinin Suriyeli olduğunu öğrenince duygulandığını ve daha fazla ağladığını söyledi.