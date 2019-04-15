11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8026
  • 6,5637
  • 240.25
  • 96.290
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriyeli muhalif uçakta Türk hastanın hayatını kurtardı

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Heyeti'nin (MYK) başkanı Dr. Nasır Hariri, Ankara-İstanbul uçak seferinde bir Türk hastanın hayatını kurtardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye muhalefetini siyasi geçiş görüşmelerinde temsil eden heyetin başkanı ve Kalp Hastalıkları Uzmanı Dr. Nasır Hariri, Ankara-İstanbul uçak seferinde kalbi duran 70 yaşındaki Ali Işıklar'ın hayatını kurtardı. Hariri, "Hızlıca hastanın yanına vardım. Koltukta nefessiz haldeydi. Teni soğuktu ve aşırı terliyordu. Periferik arteriyel nabzı yokladım. Nefesin ve kalp atışının olmadığını anladım. Yeniden nefes alana, kalp atışlarını duyana kadar (masaja ve akciğer resüsitasyonuna) devam ettim. Uyanınca şoktaydı ve çok terliyordu. Oksijen maskesini taktık. Yavaş yavaş nefes almaya başladı." dedi.

Suriye muhalefetini siyasi geçiş görüşmelerinde temsil eden MYK'nin başkanı ve Kalp Hastalıkları Uzmanı Dr. Nasır Hariri, Ankara-İstanbul uçak seferinde kalbi duran 70 yaşındaki Ali Işıklar'ın hayatı kurtardı.

Hariri, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce Ankara'dan İstanbul'a giderken, uçak inişe geçtiğinde bir yolcunun fenalaştığını gördüğünü söyledi.

Dr. Hariri, "Hızlıca hastanın yanına vardım. Koltukta nefessiz haldeydi. Teni soğuktu ve aşırı terliyordu. Periferik arteriyel nabzı yokladım. Nefesin ve kalp atışının olmadığını anladım." diye konuştu.

"YENİDEN NEFES ALANA KADAR MÜDAHALEYE DEVAM ETTİM"

Kalp masajı yapılması için hastanın koridora uzanmasını sağlayan Hariri, suni teneffüs ve akciğer resüsitasyonu yaptığını belirtti.

Hariri, "Yeniden nefes alana, kalp atışlarını duyana kadar devam ettim. Uyanınca şoktaydı ve çok terliyordu. Oksijen maskesini taktık. Yavaş yavaş nefes almaya başladı." diye konuştu.

Uçağın piste varmasından hemen sonra hastanın hastaneye götürüldüğünü ifade eden Hariri, telefon numarasını aldığı hastanın daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyat olduğunu öğrendiğini aktardı.

"Hastanın kızı ile bazen kırık Türkçemle bazen İngilizce konuşuyordum." diyen Hariri, genç kadının kendisinin Suriyeli olduğunu öğrenince duygulandığını ve daha fazla ağladığını söyledi. 

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Rusya'ya karşı '5 Apache'

Rusya'ya karşı '5 Apache'

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

'Acil müdahale' çağrısı

'Acil müdahale' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Karaman'da akılalmaz kaza!

Karaman'da akılalmaz kaza!

Adliyeye bunlarla girmeye çalıştılar

Adliyeye bunlarla girmeye çalıştılar

Yeni kıdem sistemi 82 milyona yarayacak

Yeni kıdem sistemi 82 milyona yarayacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA