İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2025 Perşembe / 16 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3255
  • EURO
    45,8136
  • ALTIN
    4285.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriyeliler dönüş yolunda: ''Allah Türk milletinden razı olsun''
Güncel

Suriyeliler dönüş yolunda: ''Allah Türk milletinden razı olsun''

Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri her geçen gün hız kazanıyor. Türkiye'de uzun yıllar kalan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederek Suriye'de yeni bir hayat kurma hazırlığı yapıyor. Bayramda ülkelerine giden Suriyelilerin çoğu ise geri dönmüyor.

IHA12 Haziran 2025 Perşembe 15:07 - Güncelleme:
Suriyeliler dönüş yolunda: ''Allah Türk milletinden razı olsun''
ABONE OL

Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından başlayan normalleşme süreciyle birlikte, Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri her geçen gün hız kazanıyor. Kurban Bayramı sonrası sınır kapılarında hareketlilik artarken, Türkiye'de uzun yıllardır yaşayan pek çok Suriyeli, kendi istekleriyle ülkelerine dönüyor. Dönen sığınmacılar, Türkiye'ye duydukları minneti dile getiriyor ve artık Suriye'de kalıcı olarak yaşamayı hedefliyor.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE TEŞEKKÜR EDERİM"

14 yaşındaki İsa Acil, 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve İstanbul'da eğitim gördüğünü belirtti. Acil, "Burada okumak güzeldi, Türkiye çok güzel. İstanbul'un çok güzel yerleri var. Türkiye'yi çok seviyorum. Bizi kabul ettiği ve destek verdiği için Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim" dedi.

"HEPSİ ORADA KALDI, GİDEN GELMİYOR"

14 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Ahmet Kuhdari 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını, açık liseye devam ettiğini söyledi. Suriye'ye döneceği için okulunu bıraktığını belirten Kuhdari, eğitimine Suriye'de devam etmeyi planladığını ifade etti. Kuhdari, "Akrabalarım ve arkadaşlarım da döndü. Hepsi orada kaldı, giden gelmiyor" dedi.

Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kuhdari, "Bizlere çok destek oldular. Türkler çok iyi insanlar. Biz de ülkemize bekliyoruz, gezip görsünler" şeklinde konuştu.

'ALLAH TÜRK MİLLETİNDEN RAZI OLSUN"

Antalya'dan gelen 37 yaşındaki Ahmet Muhammed Veysel, 7 yıldır Türkiye'de inşaat ve turizm sektörlerinde çalıştığını belirtti. Veysel, "Ülkeme döneceğim için mutluyum. Allah Türk milletinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİ BÖLGELER HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

İstanbul'dan gelen ve 13 yıldır tekstil sektöründe çalışan Yunus Hatip ise Türkiye'de rahat bir yaşam sürdüğünü dile getirdi. Hatip, "Türkler çok iyi insanlar. Suriye düzeldi, kimse zorlamadı. Kendi isteğimizle dönüyoruz. Güvenli bölgeler her geçen gün artıyor. Akrabalarım Suriye'ye döndü, gelen yok. Halep'te her şey yolunda, savaş sona erdi. Suriye yavaş yavaş toparlanıyor," dedi. Hatip, Türk halkını Suriye'ye gezmeye davet ederek, "Suriye'de çok güzel yerler var. Türk milletine teşekkür ederim, Allah razı olsun" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.