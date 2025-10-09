İSTANBUL 17°C / 13°C
  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
  Suriyeliler dönüş yolunda: Türkler bize çok yardımcı oldular çok teşekkür ederiz
Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte Duriyeliler memleketlerine dönmeye devam ediyor. Son olarak ülkesine dönmek için Kahramanmaraş'tan yola çıkan Suriyeli Hüseyin Hasan, 'Ben geldiğimde 5 yaşındaydım şimdi 18 yaşına girdim ve 13 yıl yaşadım savaştan kaçtık. Burada okula gittim Türkler bize çok yardımcı oldular çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler geçici barınma merkezinden ülkelerine dönüşleri sürerken bugün de otobüslerle aileler gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreci, insan onuruna yakışır bir şekilde planlanarak titizlikle uygulandığı ifade edildi.

Bu çerçevede Kahramanmaraş Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, ülkelerine dönmenin sevinciyle sınır kapılarına doğru yola çıkıyor. Bugünde 3 otobüs, 2 tırla Suriyeliler ülkelerine dönmek için yola çıktı.

Eşyaları ve araçlarını götürebilmeleri için de kolaylık sağlanan Suriyelilerin Hatay Cilvegözü, Yayladağı, Zeytindalı, Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar kara hudut kapıları ile İstanbul ve Ankara hava sınır kapılarından çıkışlarının gerçekleştirilebildiği belirtildi.

Ülkesine dönmek için yola çıkanlardan Abdulcabbar El Muhammed, "Türkiye çok güzeldi herkese teşekkürler" derken Hüseyin Hasan, "Ben geldiğimde 5 yaşındaydım şimdi 18 yaşına girdim ve 13 yıl yaşadım savaştan kaçtık. Burada okula gittim Türkler bize çok yardımcı oldular çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Türkiye'de doğan Lüceyin Şeyh Hümel ise "Ben burada doğdum. Çok güzel hissediyorum Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

