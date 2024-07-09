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'Suriyeliler Meselesi' başlığıyla WhatsApp üzerinden örgütlenen şahıslara operasyon

Afyonkarahisar'da 'Suriyeliler Meselesi' başlığı altında kurdukları WhatsApp grubu üzerinden yabancı uyrukluların iş yerlerini belirledikleri iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı.

IHA9 Temmuz 2024 Salı 14:50 - Güncelleme:
'Suriyeliler Meselesi' başlığıyla WhatsApp üzerinden örgütlenen şahıslara operasyon
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Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde çeşitli tarih ve zamanlarda Suriyeli şahıslara ait ev ve iş yerlerinin camlarının kırılması, araçlarına zarar verilmesi, darp edilmeleri ve bir üst geçide 'Türkiye Türklerindir, mülteciler ülkelerine, "Mülteciler gidene kadar durmayacağız, Türk'e durmak yaraşmaz" şeklinde pankartlar asılması olaylarının faillerinin yakalanmasına yönelik polis tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde 'Dinar'ın Mülteciler Meselesi' adı altında Whatsapp grubu kurulduğu, gruba 73 kişinin üye olduğu, yazışmalarda grup üyelerince Suriyelilere ait iş yeri ve dükkanların keşfinin yapıldığı, fotoğraf ve videolarla adreslerin gösterildiği, olay yerine yakın yerdeki kameraların fotoğrafının paylaşıldığı belirlendi. Yönlendirme ve suça teşvik eden 11 kişi hakkında bu sabah 07.00'de eş zamanlı arama, yakalama ve el koyma işlemi yapıldı. Operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların işlemlerinin ardından adliye sevk edilecekleri bildirildi.

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