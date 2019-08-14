Suriyeliler ülkelerine döneceği günü bekliyor

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Fırat Nehri´nin batısında kalan Cerablus ile Afrin arasındaki 4 bin kilometrekareyi aşkın alan terör örgütlerinden temizleyen Türkiye’nin yeni hedefi Fırat’ın doğusu. Zeytin Dalı Harekatı’nın tamamlanmasının ardından, Fırat Nehri’nin doğusunda kalan ve terör örgütü YPG/PKK kontrolündeki Ayn-el Arap ile Kamışlı arasındaki bölgede terör örgütünün sivil halka baskı kurduğunu ve sınır güvenliği için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Türkiye, Fırat’ın doğusundaki teröristleri temizlemek istiyor. Diğer taraftan ABD ile varılan mutabakat nedeniyle şimdilik beklenirken, güvenli bölge konusunda gecikme veya olumsuz bir durumda operasyon seçeneği ise masada tutuluyor. Türkiye’nin asıl amacı sınır güvenliğine yönelik tehdidi ve sivil halk üzerindeki terör örgütü baskısını sonlandırıp yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşüne zemin hazırlamak.

MÜŞTEREK DEVRİYE

Türkiye ile ABD arasında Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulmasına yönelik varılan anlaşma sonrası sınır hattında da hareketlilik başladı. Son aylarda zırhlı araç ve askeri personel takviyesinin yapıldığı Suriye sınırına önceki gün ABD’li askerlerden oluşan 6 kişilik heyet, Şanlıurfa’ya geldi. Türk ve ABD askerlerinin Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaptığı ortak inceleme ile güvenli bölgeye yönelik izlenecek yol haritasına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. İlerleyen günlerde Müşterek Hareket Merkezi’nde görev yapmak üzere ABD’den yeni askerlerin Şanlıurfa’ya gelecek ve eğitim sonrası güvenli bölgede Türk askeri ile ortak devriye görevi yapacak. ABD askerleri ile devriye görevi yapacak Türk askerlerin Ankara’da aldıkları dil eğitimini kısa sürede tamamlayarak yeniden sınır hattına dönecekleri öğrenildi.

DÖNÜŞLER BAŞLAR

Halen Suriye’de bulunan veya uğradıkları baskıdan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli siviller de biran önce güvenli bölge oluşturulması veya askeri harekat ile Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesini istiyor. YPG/PKK’lı teröristlerin işgal ettiği kentlerde Arap ve Türkmen kökenli sivilleri uyguladığı baskı ile göçe zorlayarak, kendilerinden boşalan alanlara Kürt kökenlileri getirerek demografik yapıyı bozduğunu anlatan Suriyeliler, hala terör örgütü kontrolündeki kentlerde yaşayanların da baskı altında olduğunu söyledi. YPG/PKK kenti terk etmek isteyenlere izin vermezken bu kişileri olası harekatta canlı kalkan olarak kullanmayı planlıyor. Endişeyle süreci takip eden Suriyeliler, Fırat’ın doğusuna yönelik her türlü harekat ve güvenli bölge uygulamasını desteklediklerini açıkladı. Suriyeliler tek isteklerinin biran önce doğduğu toprakların teröristlerden temizlenmesi ve oluşacak huzur ortamı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde olduğu gibi güven içerisinde evlerine geri dönmek olduğunu kaydetti.