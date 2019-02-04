18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2244
  • 5,9735
  • 220.217
  • 102.392
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Suriyeliler ülkelerine dönüyor

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerin, terör örgütlerinden temizlenen bölgelere dönüşü sürüyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.
 
Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 150 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.
 
Suriye uyruklu Hüsameddin Alo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye geldiğini söyledi.
 
Türkiye'de kaldığı süre içerisinde çok iyi dostluklar edindiğini ancak vatanını çok özlediğini anlatan Alo, anne ve babasının Suriye'de olduğunu ve yaşadıkları bölgelerin terörden temizlendiğini, bu nedenle de dönüş yapmaya karar verdiğini ifade etti.
 
Emine Muhammed de yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve çok memnun kaldığını ancak Suriye'deki çocukları hastalandığı için dönmek istediğini kaydetti.
 
Program kapsamında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonrası yaklaşık 300 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yerli enerji üretiminde rekor kırıldı'

'Yerli enerji üretiminde rekor kırıldı'

8 Türk'ü katleden zanlı nakledildi

8 Türk'ü katleden zanlı nakledildi

Irak'tan komşusuna milyon dolarlık savaş tazminatı

Irak'tan komşusuna milyon dolarlık savaş tazminatı

Kritik toplantı yarın

Kritik toplantı yarın

İddialara cevap verdi: Külliyen yalan

İddialara cevap verdi: Külliyen yalan

CHP'nin spekülatörleri iş başında

CHP'nin spekülatörleri iş başında

Suudi Arabistan idama mahkum etmişti: Dışişleri harekete geçti

Suudi Arabistan idama mahkum etmişti: Dışişleri harekete geçti

İşkenceler İngilizlerin raporlarına yansıdı

İşkenceler İngilizlerin raporlarına yansıdı
 

POPÜLER HABERLER

´Birinci Jön Türk Kongresi´

´Birinci Jön Türk Kongresi´

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

Hayvanların görenleri şaşırtan halleri

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

Diriliş Ertuğrul resmen damga vurdu

Diriliş Ertuğrul resmen damga vurdu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA