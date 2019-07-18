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Suriyelilere ''vatana dön'' çağrısı

Fırak Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde hayatın normale döndüğünü belirten Meclis Başkanı Vecih Cuma, 'Özgürleştirilen bölgelerde her türlü hizmet var. Suriye halkını vatanına dönmeye çağırıyorum' dedi.

  • LÜTFÜ KAPLAN ANKARA
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Çeşitli temaslarda bulunmak için Ankara’ya gelen Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma, Star’ı ziyaret etti. Cuma, “En büyük hedefimiz vatana dönüştür. Suriye bizim için ebedi vatandır, bizim Suriye’de kadim bir medeniyetimiz var. Meclis Başkanı olarak seçilmemden sonra Türkmenlere ‘vatana dön’ çağrısı yaptık. Bu çağrı,  büyük heyecan meydana getirdi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgede oluşan güven iklimi de bu çağrıyı yapmamızda etkili oldu” dedi. 

BÖLGE GÜVENLİ 

ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özgürleştirdiği bölgelerde her türlü hizmetin verildiğini anlatan Cuma, “Adliyemiz, polis merkezlerimiz, hastanelerimiz kurumsal hizmet veriyorlar. Bölge güvenli hale geldi” tespitinde bulundu. Cuma, “Vatan için her türlü fedakarlık yapılır, gerektiğinde can da verilir. Biz Suriyelilerin yurdumuza dönmemiz gerekir” dedi. Cuma, bugüne kadar 350 bin Suriyeli’nin kendi istekleri ile geri döndüğünü de ifade etti. 

OFİSİ TAŞIDIK 

Cuma, “Biz de ofisimizi, genel karargahımızı Halep’in Çobanbey ilçesine taşıdık. Ana karargahımız Çobanbey’de olacak bundan böyle. Türkmen Meclisi’ne bağlı bütün siyasi partiler de merkezlerini taşıyacaklar” diye konuştu. Meclis Başkanı Cuma, özetle şunları söyledi: “Özgürleşen bölgelerde sivil toplum hamlesi başlattık. Baas rejimi, demokratik kurumlara izin vermiyordu. 6 Türkmen derneği kurduk. Arap ve Kürtler de bu derneklerde yönetici ve üye konumunda yer alıyor. 

TÜRKÇE ÖĞRENİYORLAR 

14 Türkçe kursu açtık. 2 bin 500 öğrencimiz var. Öğrencilerin çoğunluğu Arap ve Kürtler’den oluşuyor. Gelenlerin önemli bir kısmı Diriliş Ertuğrul dizisini izleyip ‘Ertuğrul’un dilini konuşmak istiyoruz’ diyorlar. Başkan Erdoğan’ın bölgede büyük bir karizması var. En ufak bir açıklaması büyük heyecan yaratıyor. Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ bütün Suriyeliler biliyor. Erdoğan’ı kendi dilinde öğrenmek istediklerini söylüyorlar. 

İLK DEMOKRATİK SEÇİM 

Türkmenler olarak sancak kongresi topladık. Suriye tarihinde Türkmenlerin ilk demokratik kongresi oldu bu. Oy çokluğu ile yeni sancağımızı seçtik. 

KADIN KONGRESİ 

Suriye Türkmen Meclisi’ne bağlı olarak Suriye Türkmen Kadınlar Birliği kongresi yaptık. AK Parti Kadın Kolları destekledi ve ilk eğitimlerini verdi. PKK ve DAEŞ’ten zarar gören Kürt ve Arap kadınlar da var bu yapının içinde. 

70 ÖĞRETMEN 

Yunus Emre Enstitüsü ile ortaklaşa Türkçe öğretmenlerine yönelik uzmanlaştırma eğitici eğitimi başlattık. Bu kapsamda Arap-Kürt-Türkmenler’den oluşan 70 Türkçe öğretmenini Türkiye’ye getirdik. Bu öğretmenlerin 30’u kadın. Eğitimlerini tamamladıktan sonra bölgeye dönüp Türkçe kurslarında ders verecekler. Bu derslere büyük talep var. 

BİRLEŞTİRİCİ BİR DİL

Bölgede, Türkçe birleştirici çimento bir dil, aynı zamanda umut penceresi. Hastanede hizmet almak için, ticaret yapmak için bu dile ihtiyaç duyuluyor.”   

Yavuz Kıbrıslılara puslu havada göründü

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