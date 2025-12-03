Suriyelilerin dönüşü sürüyor: Bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz

Suriye'de Esad rejiminin geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşleri artarak devam ediyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalarla ülkelerine geçişleri sürüyor.

"TÜRKİYE BİZİ MİSAFİR ETTİ, TEŞEKKÜR EDERİZ"

11 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Manisa'dan dönüş için Kilis'e gelen Ata Şeyh, "11 seneden beri Türkiye'deyim. Çok şükür iyi geçti. Son zamanlarda aileme bakmak zorunda olduğum için zorlandım. Okumadım, çalıştım; özel fabrikalarda, inşaatlarda, dekorasyon işlerinde çalıştım. Türkiye'de yaşadığımız için, bizi misafir ettiği için teşekkür ederiz' dedi.

"TÜRK ARKADAŞLAR ÇOK GÜZEL, HİÇ SORUN YAŞAMADIM"

12 yıldır Türkiye'de yaşayan Gaziantep'ten gelen Hashem Ninno "12 yıldır buradayım. Türk arkadaşlar çok güzel, çok memnunum. Bakkal işinde çalıştım. Türkiye çok güzel, hiç sorun yaşamadım" diye konuştu.