Suriyelilerin geri dönüş işlemlerine ilişkin Göç İdaresi Başkanlığından açıklama

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geri dönüş işlemleri ve izinli çıkış-giriş haklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerin medeniyet değerlerine uygun şekilde gerçekleşmesi ve sürecin sorunsuz devam etmesi için tüm tedbirler alındı.



Geri dönüş işlemleri halihazırda Hatay-Cilvegözü ve Yayladağı, Kilis-Öncüpınar, Gaziantep-Karkamış ve Şanlıurfa-Akçakale kara hudut kapılarından yürütülüyor.

İşlemler, randevu alma, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gitme, sınır kapısı işlemleri ve çıkış olmak üzere dört aşamada gerçekleştiriliyor.

- ÜÇ DEFAYA MAHSUS İZİNLİ ÇIKIŞ-GİRİŞ HAKKI VERİLİYOR

Geri dönüş hazırlığı yapmak amacıyla ülkesinin güncel durumunu yerinde görmek isteyen geçici koruma altındaki Suriyelilere izinli çıkış-giriş hakkı tanınıyor.

1 Ocak'ta başlayan, 1 Temmuz 2025'te sona erecek ve en fazla 3 defa yapılabilecek izinli çıkış-giriş hakkı, aile reisine veriliyor. Aile reisinin çıkış yapamayacak durumda olması halinde aile adına, ergin aile üyelerinden birisi hakkı kullanabiliyor.

Çıkış-giriş işlemlerinde süreç "www.randevu.goc.gov.tr" adresinden randevu alma işlemiyle başlıyor. İşlemi gerçekleştirmek isteyen Suriyeliler, randevu gününde bulundukları ilin Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuruyor.

Burada çıkış yapılacak sınır kapısının bulunduğu şehre gidilebilmesi için 15 gün geçerliliği olan Yol İzin Belgesi düzenleniyor. Kişi, bu belgeyle gittiği sınır kapısında işlemlerinin tamamlanmasının ardından Suriye'ye geçiş yapabiliyor.

Kilis-Çobanbey ve Hatay-Zeytindalı kara hudut kapılarından yürütülen izinli çıkış-giriş işlemlerinde, çıkış yapanların Türkiye'ye aynı kapıdan tekrar giriş yapmaları gerekiyor.

