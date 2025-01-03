Suriyelilerin geri dönüşleri artarak devam edecek

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş dünyasının temsilcileriyle toplantı yaparak değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşleri konusunun ana gündem maddeleri olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi 'tarihin doğru tarafında yer aldık.' Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında dimdik durduk. Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' geri dönüşleri artarak devam edecektir. Devletimiz de sivil toplum kuruluşlarımız da bu dönüşlerde Suriyeli kardeşlerimize destek olacaklar. Göç konusunu uluslararası hukuka, medeniyet değerlerimize ve insan haklarına uygun, milli menfaatlerimiz doğrultusunda, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden yönetmeye devam ediyoruz."