İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2025 Cuma / 4 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3816
  • EURO
    36,4435
  • ALTIN
    3013.99
  • BIST100
    10084.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriyelilerin geri dönüşleri artarak devam edecek
Güncel

Suriyelilerin geri dönüşleri artarak devam edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' geri dönüşleri artarak devam edecektir.' ifadelerini kullandı.

AA3 Ocak 2025 Cuma 17:21 - Güncelleme:
Suriyelilerin geri dönüşleri artarak devam edecek
ABONE OL

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş dünyasının temsilcileriyle toplantı yaparak değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşleri konusunun ana gündem maddeleri olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi 'tarihin doğru tarafında yer aldık.' Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında dimdik durduk. Suriye'de huzur ve güvenlik sağlandıkça, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' geri dönüşleri artarak devam edecektir. Devletimiz de sivil toplum kuruluşlarımız da bu dönüşlerde Suriyeli kardeşlerimize destek olacaklar. Göç konusunu uluslararası hukuka, medeniyet değerlerimize ve insan haklarına uygun, milli menfaatlerimiz doğrultusunda, kamu düzeni ve güvenliğimizden taviz vermeden yönetmeye devam ediyoruz."

  • SuriyedenGeriDönüş
  • HuzurveGüvenlik
  • SuriyeliKardeşlerimiz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.