2 Şubat 2026 Pazartesi
Güncel

Suriyelilerin geri dönüşü devam ediyor

Esed rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü gönüllülük esasına göre devam ediyor.

IHA2 Şubat 2026 Pazartesi 10:18 - Güncelleme:
Suriyelilerin geri dönüşü devam ediyor
8 Aralık 2024'te Esed rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüş süreci hız kazandı. Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde çıkış işlemlerini tamamlayan Suriyeliler ülkelerine geçiş yapıyor.

"BİZE SAHİP ÇIKTILAR"

Ankara'dan gelen Muhammed Bedevi, yaklaşık 15 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Türkiye'de okudum ve çalıştım. Burada hayat çok güzeldi. Türk devletine çok teşekkür ediyorum, bize sahip çıktılar ve çok iyi baktılar" dedi.

"POLİSLİK İÇİN BAŞVURACAĞIM"

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden gelen Ali Neyzen ise Suriye'de polis olarak görev yaptığını ifade ederek, "Savaş çıkınca Türkiye'ye geldim. Burada inşaat sektöründe çalıştım, çiftçilik yaptım. Şimdi savaş bitti, Suriye'ye dönüyorum. Ülkeme gidince yeniden polislik için başvuracağım" şeklinde konuştu.

"BURADA BÜYÜDÜM, ÇALIŞTIM, EVLENDİM VE BİR OĞLUM OLDU"

Zekeriya Cibirni de küçük yaşta Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Burada büyüdüm, çalıştım, evlendim ve bir oğlum oldu. Şimdi ülkeme dönüyorum. Evimi tamir ettireceğim, iş bakacağım. Babam ve dedem orada" ifadelerini kullandı.

KALBİ TÜRKİYE'DE KALDI

Konuşma engelli Suriyeli sığınmacı Hüseyin Cibirni ise işaret diliyle kalbini göstererek, Türkiye'nin kalbinde olduğunu ifade etti.

"HER ŞEY İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Suriyeli Ahmed Cibirni de Türkiye'de geçirdiği sürenin çok güzel geçtiğini vurgulayarak, "Burada arkadaşlar edindim, hiçbir sorun yaşamadım. Her şey için çok teşekkür ederim" dedi.

Popüler Haberler
