  • Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hızlandı: Türkiye'yi vatanım gibi seviyorum
Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hızlandı: Türkiye'yi vatanım gibi seviyorum

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki gönüllü geri dönüş süreci hız kazandı. Türkiye'de yaklaşık 14 yıl yaşadığını belirten Suriyeli Ula Hamido, 'Zamanım burada çok güzel geçti. En güzel yıllarım diyebilirim. Türkiye'yi memleketim gibi, vatanım gibi çok seviyorum.' dedi.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 11:45
Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde hareketlilik devam ederken, ülkelerine dönen Suriyeliler Türkiye'de geçirdikleri yılları unutamayacaklarını söyledi.

'VATANIM GİBİ ÇOK SEVİYORUM'

Türkiye'de yaklaşık 14 yıl yaşadığını belirten Suriyeli Ula Hamido, Gaziantep ve Ordu'da kaldığını söyledi. Ordu'da bir pastanede tezgahtarlık yaptığını ifade eden Hamido, "Zamanım burada çok güzel geçti. En güzel yıllarım diyebilirim. Türkiye'yi memleketim gibi, vatanım gibi çok seviyorum. Bir yerden sonra kendi memleketimize de dönmemiz gerekiyor. Çok Türk arkadaşım oldu. Ordu'da Arap sayısı az olduğu için bütün çevrem Türklerden oluşuyordu" dedi.

"TÜRK MİLLETİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Arkadaşlarının ayrılığı nedeniyle üzüldüğünü belirten Hamido, Halep'e geçeceğini ve dedesinden kalan evde yaşamayı düşündüklerini anlatarak, "Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Bize hiç ırkçılık yapmadılar. Ben Türkleri çok seviyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ VE ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

İbrahim Süleyman ise Konya'da 4 yıl yaşadığını belirterek, "Burada kaportacıda çalıştım. Ülkeme döneceğim için mutluyum ama Türkiye'yi ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim" dedi.

Öte yandan sınır kapısındaki minik bir Suriyelinin "Türkiye nasılsın Türkiye" sözleri renkli görüntülere sahne oldu.

