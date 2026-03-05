İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0026
  • EURO
    51,2197
  • ALTIN
    7298.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü sürüyor

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri Ramazan ayında da devam ediyor.

İHA5 Mart 2026 Perşembe 10:31 - Güncelleme:
Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü sürüyor
ABONE OL

8 Aralık 2024'te Suriye'de Esed rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreci Ramazan ayında da devam ediyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde işlemlerini tamamlayan Suriyeliler, sınır kapısının iki tarafından da hiçbir ücret ödemeden ülkelerine güvenli şekilde geçiş yapıyor.

"TÜRK HALKINI ÇOK SEVİYORUM"

2011 yılında çocuk yaşta Türkiye'ye geldiğini belirten Hüseyin Alsaleh, Ankara'da büyüdüğünü, burada evlenerek iki çocuk sahibi olduğunu söyledi. Türkiye'de mermer sektöründe çalıştığını ifade eden Alsaleh, "Okula gidemedim, çalıştım. Suriye birinci vatanım, Türkiye ikinci vatanım. Bize çok iyi bakıldı. Türk halkını çok seviyorum, burada çok arkadaşım oldu" dedi.

"BİR DAHA GELİRSEM TURİST OLARAK GELİRİM'

2012 yılından bu yana Türkiye'de yaşadığını anlatan Abdulkadir Hasan ise uzun süre İstanbul Başakşehir'de ikamet ettiğini belirtti. Ailesinin Suriye'de olması nedeniyle memleketine dönme kararı aldığını dile getiren Hasan, "İstanbul'u çok seviyorum. Türkiye'de birçok sektörde çalıştım. Maddi durumdan dolayı tekstil, telefoncu, kafe ve inşaat sektörlerinde görev aldım. Okula çok gidemedim, genelde çalıştım" diye konuştu.

Türkiye'ye yeniden gelmek istediğini ifade eden Hasan, "Bir daha gelirsem turist olarak gelirim. Eski arkadaşlarımla ve aileleriyle görüşürüm. Çünkü hepsi çok iyi insanlar" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.