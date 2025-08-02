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Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü sürüyor... İçişleri Bakanlığı: Her detay insan onuruna uygun şekilde planlanıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca, Suriyelilerin gönüllü dönüşünü konu alan 'Aynı Gökyüzü, Yeni Umutlar' adlı kısa film hazırlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine geri dönüş yapmak isteyenler, internetten başvuru yapıp aynı gün randevu alabiliyor. İşlemlerini yaşadıkları ilde tamamlayıp sınır kapılarından hızla çıkış yapabiliyor. Eşyalarını ve araçlarını götürebilmeleri için de kolaylıklar sağlanıyor.' ifadeleri kullanıldı.

AA2 Ağustos 2025 Cumartesi 16:28 - Güncelleme:
Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü sürüyor... İçişleri Bakanlığı: Her detay insan onuruna uygun şekilde planlanıyor
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Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan filmde, geri dönüş süreciyle ilgili Türkiye'nin dünyaya örnek model gösterilen uygulamaları anlatıldı.

Sınır kapıları ile Suriye'de çekilen görüntülerde, gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin röportajlarına ve teşekkür mesajlarına yer verildi.

Paylaşımda, Suriye'ye açılan sınır kapılarının artık aynı zamanda vatan hasretinin dindiği kavuşma noktası olduğu belirtilerek, Türkiye'nin 13 yıl boyunca olduğu gibi bugün de Suriyelilerin yanında olduğu vurgulandı. Ayrıca, güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine geri dönmek isteyenlerin her geçen gün artmasıyla sınır kapılarında büyük hareketlilik yaşandığı kaydedildi.

Dönüş sürecinin her adımının, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliğinde büyük düzen içinde yürütüldüğü aktarılarak, kayıttan ulaşıma her detayın insan onuruna uygun şekilde planlandığı bildirildi.

Ülkesine geri dönüş yapmak isteyenlerin internetten başvuru yapıp aynı gün randevu alabildiği ve işlemlerini yaşadıkları ilde tamamlayıp sınır kapılarından hızla çıkış yapabildiği aktarılan paylaşımda, eşyaların ve araçların götürülebilmesi için de kolaylık sağlandığı ifade edildi.

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