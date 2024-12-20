Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye'de yaşayan bin 100 Suriyeli ile yapılan anket sonuçlarını açıkladı. Esed rejimi çöktükten sonra ülkesine dönmek isteyenlerin oranı yüzde 72 olurken; kararsızların oranı yüzde 13.1, Türkiye'de kalmak isteyenlerin oranı ise yüzde 14.9 çıktı.

Katılımcılara "Suriye'deki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye soruldu. "Hâlâ güvenilir değil" yanıtını verenlerin oranı yüzde 48.3; "Tamamen güvenilir ve yaşanabilir" diyenlerin oranı ise yüzde 7.8'de kaldı.

Suriye'nin geleceği hakkında ne kadar umutlusunuz? sorusuna verilen cevaplar ise şöyle sıralanda; Çok umutluyum: 71.5, kısmen umutluyum: 27.5, Umutsuzum: 1.0.