İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2024 Cuma / 19 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1592
  • EURO
    36,5233
  • ALTIN
    2942.12
  • BIST100
    9798.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriyelilerin kaçı ülkesine dönmek istiyor? Anket sonuçları açıklandı
Güncel

Suriyelilerin kaçı ülkesine dönmek istiyor? Anket sonuçları açıklandı

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri hız kesmeden sürüyor. Areda Survey araştırma şirketi, yaptığı saha çalışmalarında Suriyelilerin yüzde 72'sinin ülkesine dönmek istediğini açıkladı.

Akşam Gazetesi20 Aralık 2024 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Suriyelilerin kaçı ülkesine dönmek istiyor? Anket sonuçları açıklandı
ABONE OL

Areda Survey araştırma şirketi, Türkiye'de yaşayan bin 100 Suriyeli ile yapılan anket sonuçlarını açıkladı. Esed rejimi çöktükten sonra ülkesine dönmek isteyenlerin oranı yüzde 72 olurken; kararsızların oranı yüzde 13.1, Türkiye'de kalmak isteyenlerin oranı ise yüzde 14.9 çıktı.

Katılımcılara "Suriye'deki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye soruldu. "Hâlâ güvenilir değil" yanıtını verenlerin oranı yüzde 48.3; "Tamamen güvenilir ve yaşanabilir" diyenlerin oranı ise yüzde 7.8'de kaldı.

Suriye'nin geleceği hakkında ne kadar umutlusunuz? sorusuna verilen cevaplar ise şöyle sıralanda; Çok umutluyum: 71.5, kısmen umutluyum: 27.5, Umutsuzum: 1.0.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.