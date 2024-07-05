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Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına Göç İdaresi'nden cevap

Göç İdaresi Başkanlığı, geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgileri sızdırıldığı iddiaları sonrası açıklama yaptı.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 07:34 - Güncelleme:
Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına Göç İdaresi'nden cevap
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

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