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Suriyelilerin Kovid-19 tedbirlerine uymadığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama: Görüntüler eski

Fatih Kaymakamlığı Suriyelilerin Kovid-19 tedbirlerine uymadığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yayınladı.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 21:51 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:52
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Fatih Kaymakamlığı, Suriye uyruklu kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı yönündeki haberler ve paylaşımlarda yer alan görüntülerin, geçmiş tarihli olduğunu ve bugüne aitmiş gibi lanse edildiğini bildirdi.

Kaymakamlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, Suriye uyruklu kişilerin koronavirüs salgını tedbirlerine uymadığı yönünde görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye uyruklu şahısların Kovid-19 tedbirlerine uymayarak ilçemiz Eminönü bölgesinde kendi aralarında eğlence düzenlediği, Galata Köprüsü üzerinden denize atladıkları şeklinde paylaşım ve haber yapıldığı tespit edilmiştir. Paylaşımlar ve haberler doğrultusunda yapılan incelemede, yayınlanan görüntülerin geçmiş tarihli olduğu, bugüne ait bir görüntüymüş gibi lanse edildiği anlaşılmıştır. Emniyet birimlerimiz Kovid-19 tedbirlerine uyulması noktasında, hassasiyetle çalışmalarını sürdürmekte, uymayanlar hakkında gerekli adli/idari işlemi yapmaktadır."

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