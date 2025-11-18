İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2025 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3517
  • EURO
    49,1429
  • ALTIN
    5449.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor: Türklerden Allah razı olsun
Güncel

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor: Türklerden Allah razı olsun

Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda gönüllü geri dönüş işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

IHA18 Kasım 2025 Salı 10:25 - Güncelleme:
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor: Türklerden Allah razı olsun
ABONE OL

Geçtiğimiz yıl 8 Aralık'ta Esad rejiminin sona ermesinin ardından Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri hız kesmeden devam ediyor. Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde gerekli çıkış işlerini tamamlayan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

"TÜRKLERDEN ALLAH RAZI OLSUN'

Malatya'dan gelen, Türkiye'de 12 yıl geçirdiğini belirten Suriyeli Sultan Vahdettin, "Memnunum, burada bana çok iyi baktılar. Türkiye'den çok memnun oldum. Çalıştım, pazarcılık yaptım. Deprem zamanı kaza geçirdim, 3. kattan düştüm. İki buçuk senedir çalışamıyorum ama yine de çok şükür ayaktayım. Türkiye ikinci vatanım oldu, ömrümün yarısından fazlası burada geçti. Şimdi Halep merkeze gidiyorum. Türk'lerden Allah razı olsun. Allah kimseyi vatanından ayırmasın" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'

Kilis'te 10 yıldır yaşayan Aya Al Hasan ise Türkiye'de güzel günler geçirdiğini söyleyerek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Okula gittim, arkadaşlarım oldu. Şimdi ülkeme gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÇOK GÜZEL, ŞANLIURFA ÇOK GÜZEL"

Şanlıurfa'dan geldiğini belirten Zeynep Elalu da Türkiye'de iyi bir zaman geçirdiğini ifade ederek, "Gezdim, okula gittim. 11. sınıfa kadar eğitim aldım. Şimdi Humus'a gidiyorum. Türkiye çok güzel, Şanlıurfa çok güzel" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.