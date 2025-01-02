Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ediyor

Suriye'de Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gidişleri devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde yanlarında getirdikleri eşyalarıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, önce Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kimlik kontrollerinden geçiyor. Daha sonra aileler, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı mobil istasyonlarından gerçekleştirdikleri çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine geçiş yapıyor. 9 yıl kaldığı Türkiye'den ailesiyle Şam'a gitmek için Cilvegözü'ne gelen Semir Dahel, "14 yaşındayım. Şam'dan geldim. Türkiye'de büyüdüm. Şimdi Şam'a geri gidiyorum. Burayı çok özleyeceğim. Burada ağabeylerim, ablalarım, arkadaşlarım oldu. Türkiye'yi ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim" dedi.

Öte yandan, İdlibli Abdulaziz Cündi ise 9 yıl Kayseri'de yaşadığını ifade ederek, "Ailemle İdlib'e gidiyoruz. Suriye muhaliflerce kontrol altına alındı. Allah'a şükürler olsun. Artık ülkemiz emin ellerde. Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederiz. Suriye tüm kapıları ile Türklere açıktır, her zaman açık olacaktır" diye konuştu.