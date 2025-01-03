Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor: Biz de sizleri ülkemize misafir olarak bekliyoruz

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Mahir el Cesim (24), 12 yıl önce Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Allah razı olsun Türkiye'de yaşadık. Büyük sıkıntılar görmedik. Şimdi de memleketimize dönüyoruz. Savaş bittiği ve Esed gittiği için artık ülkemize gidebiliriz. Allah'ın izniyle Suriye'de de durumumuz düzelir. İnşallah tüm Suriyelilerle orayı toparlarız." dedi.

Mustafa İsa (65) da Türkiye'de ayakkabı atölyesi olduğunu ifade ederek, "Türk halkına çok teşekkür ederim. Biz de sizleri ülkemize misafir olarak bekliyoruz." diye konuştu.

İsa, Suriye'de durumun iyiye gideceğini kaydederek, "Suriyelilerin hepsi ülkelerine dönecek. Şu an çocukların okulu olduğu için ağır davranıyorlar. Çocukların okulu bitince Suriyeliler ülkelerine dönecekler." ifadesini kullandı.