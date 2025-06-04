Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor: Cumhurbaşkanımızın bizlere sahip çıkması çok güzel bir şeydi

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacılar Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Esad rejiminin sona ermesinin ardından, Türkiye'de yaşayan sığınmacılar, yanlarına aldıkları eşyalarla birlikte çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor.

"EL BİRLİĞİYLE DAHA İYİ GÜNLERE ULAŞACAĞIZ İNŞALLAH"

14 yıldır İstanbul'da yaşayan Hüseyin Salih, henüz 9 yaşındayken Türkiye'ye geldiğini belirterek, "14 senedir Türkiye'deyim, hiç Suriye'ye dönmedim. Çok güzel duygular yaşıyorum. Türkiye'de çok güzel hatıralarım oldu, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Arkadaşları bırakmak benim için çok zor oldu, bunu kelimelerle ifade edemem. Türkiye gerçekten çok güzel ve başarılı bir ülke. Suriye de yavaş yavaş düzeliyor. Tüm mültecilerin bir gün dönmesini isterim çünkü herkese görev düşüyor. El birliğiyle daha iyi günlere ulaşacağız inşallah" dedi.

"SAVAŞTA BİZİ MÜLTECİ OLARAK KABUL ETMESİ, BİZE KUCAK AÇMASI UNUTULMAZ BİR DAVRANIŞ"

Kalıcı olarak ülkesine döndüğünü ifade eden Salih, "Buradaki vatandaşlar çok iyiydi. Cumhurbaşkanımızın bizlere sahip çıkması, Suriyelileri kabullenmesi çok güzel bir şeydi. Savaşta bizi mülteci olarak kabul etmesi, bize kucak açması unutulmaz bir davranış. Türkiye'deki ilk yıllarımda çok büyük beklentilerim vardı ve bu beklentilerim karşılandı. Çocukluğumdan beri buradayım, şimdi geri dönmek çok hüzünlü. Ama inşallah hakkımızda hayırlısı olur" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRDİM"

İstanbul'dan gelen bir başka sığınmacı Mahmud Kila ise 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Çok güzel zamanlar geçirdim. Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Artık kalıcı olarak Halep'e dönüyorum" şeklinde konuştu.

"BURADAKİ İNSANLAR ÇOK İYİ"

32 yaşındaki Muhammed Radip Seruy da 7 yıldır İstanbul'da yaşadığını ifade ederek, "Türkiye'de kalıp işiyle uğraştım. Buradaki insanlar çok iyi. Güzel zamanlarım oldu. Şimdi Şam'a dönüyorum" diye konuştu.