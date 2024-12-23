İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2024 Pazartesi / 22 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2186
  • EURO
    36,8428
  • ALTIN
    2975.58
  • BIST100
    9717.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

AA23 Aralık 2024 Pazartesi 11:47 - Güncelleme:
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
ABONE OL

Suriye'deki iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınanlar, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını da kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelenler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Buraya konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları da çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

Gümrük işlemleri tamamlananlar, Suriye'ye geçiş yapıyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıyor, ikramda bulunuyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de Suriyelilere eşyalarını taşımalarında yardımcı oluyor.

- "MİSAFİRLİĞİMİZ BURAYA KADARMIŞ, ARTIK HERKES ÜLKESİNE DÖNÜYOR"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden Muhammed Kanaa, gazetecilere, 13 yılın ardından memleketi Halep'e gideceğini söyledi.

Henüz 5 yaşındayken iç savaş yüzünden amcasıyla Türkiye'ye sığındığını belirten Kanaa, yıllar sonra ailesine kavuşacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Kanaa, çok özlediği annesi ve teyzesinin kendisini sınırın diğer tarafında beklediğini ifade ederek, "Türkiye'de çok mutlu bir yaşamım oldu. Türkler hep kapılarını, sınırlarını açtı, bizi çok destekledi. Arap ülkeleri bizi kabullenemezken Türk devleti, milleti bizi kabullendi, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim misafirliğimiz buraya kadarmış, artık herkes ülkesine dönüyor, çok mutluyuz." dedi.

Kadir Haşim, yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de bulunduğunu ve memleketi Humus'a gitmek üzere yola koyulduğunu belirterek, "Annemi ve babamı hiç görmedim, onları çok özledim. Şimdi Suriye'ye gideceğim, aileme bakacağım, vatanımı çok özledim." ifadelerini kullandı.

  • Suriyeli
  • Hatay
  • sınır kapısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.