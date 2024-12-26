İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2367
  • EURO
    36,7959
  • ALTIN
    2976.14
  • BIST100
    9979.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 14:05 - Güncelleme:
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
ABONE OL

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'daki 3 sınır kapısını kullanıyor.

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, jandarmanın düzen sağlamak üzere oluşturduğu koridorda gümrük işlemleri için sıra bekliyor.

Ülkelerine dönen Suriyelilerin yanlarında götürdükleri kıyafet ve ev eşyalarının taşınmasına, jandarma ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de tekerli sepetlerle yardımcı oluyor.

Gümrük işlemleri tamamlanan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapıyor.

Kapıda güvenliği sağlayan jandarma ekiplerine bomba arama köpeği "Yuva" da eşlik ediyor.

Türk Kızılay ve diğer yardım kuruluşları, aileler ile bölgedeki görevlilere sıcak çorba dağıtıp ikramda bulunuyor.

Sınır kapılarına konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi araçları, çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sunuyor.

- "İŞ KURUP HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyelilerden Muhammed Yusuf (16), yaklaşık 11 yıl önce geldiği Türkiye'de, İstanbul'a yerleştiklerini ve orada ailesiyle bir hayat sürdüğünü söyledi.

Yıllar sonra annesi, babası ve 3 kardeşiyle memleketleri Şam'a gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Yusuf, şöyle konuştu:

"Türkiye bizi çok güzel ağırladı, Türk halkına çok teşekkür ederim. Okulda hocalarım, arkadaşlarım benimle çok güzel ilgilendi. Ben 5-6 yaşlarındayken Türkiye'ye gelmiştim, şimdi ülkeme gideceğim bunun için çok heyecanlıyım, orada iş kurup hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Güzel bir ailem olsun istiyorum."

Bedriye Bayraktar da memleketi Humus'a gideceğini ve ailesinin kendisini orada beklediğini söyledi.

Yaklaşık 6 yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirten Bayraktar, "Suriye şimdi daha iyi, öncesinde savaş vardı, bomba vardı her şey kötüydü ama şimdi çok şükür daha iyi. Türklere çok teşekkür ederim, çok iyi insanlar, Türkiye de artık benim Suriye gibi memleketim." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.