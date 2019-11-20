''Suriyelilerin yüzde 62’si Türkiye’yi bölgede istiyor''
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa Suriyelilerin yüzde 62’si Türkiye’nin Barış Pınarı Bölgesi’nde bulunmasından memnun olduğunu söyledi.
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren Suriye iç savaşını ve bölgenin son durumunu değerlendirdi. Yapılan operasyonlarla bölgede önemli başarılar elde edildiğini kaydeden Abdurrahman Mustafa, PKK/PYD terör örgütünün kara propagandasına uyulmaması konusunda uyarılarda bulunarak, yapılan bir araştırmada bölgedeki Suriyelilerin yüzde 62’sinin Türkiye’yi istediğini bildirdi.
HAREKAT DEVAM ETMELİ
Abdurrahman Mustafa, Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte bölge üzerinde kurulan projelerin suya düştüğünü ifade etti. Fırat’ın doğusundaki terör yuvalarının yok edilmesiyle bölge üzerinde kurulan projelerin ilelebet tarihin çöplüğüne atıldığını kaydeden Abdurrahman Mustafa, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak görüşlerinde şu ifadelere yer verdi: “Olması gereken bir şeydi. Bana göre geç bile kalınmış bir operasyon ve devam etmesini istiyoruz. Bizim için bu harekâtın en önemli yanı güvenli bölgenin oluşturulmasıdır. Bu hem siyasi sürece katkı sağlayacak hem de bölge insanının tekrar kendi yurtlarına dönmesi sağlanacaktır. YPG/PKK, DAEŞ’ın yöntemlerini kullanarak bölgede terör faaliyetleri gerçekleştiriyor ve insanlara bu bölgelerde istikrar ve güvenliğin olmadığını söylüyor. Nitekim ne ABD ne de Rusya sözünde durmadı. Hala daha YPG/PKK terör örgütü bu mutabakatı uygulamamaktadır.”
HALK TÜRKİYE’DEN YANA
Bölge halkının Türkiye’ye olan güveninin tam olduğunu söyleyen Abdurrahman Mustafa, Türkiye’de kimsenin YPG/PKK terör örgütünün kara propagandasına uymaması konusunda uyarılarda bulunarak, “Milli ordumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türk kurumlarının desteğiyle bölgede çok iyi başarılar elde ediyoruz. Bu başarıya gölge düşürmeye çalışan çok fazla PKK yandaşı var. Buna kanmasınlar. Barış Pınarı Harekatı’nın Suriye halkı için ne anlama geldiğini birinci ağızdan, bizlerden, Suriye halkından dinlesinler. Uluslararası kamuoyu araştırma şirketi Gallup, bölgede üç, dört gün önce bir kamu araştırması yaptı. Bölge insanına Türkiye’nin orada bulunması ile ilgili ne düşündükleri soruldu. Suriyelilerin yüzde 62’si Türkiye’yi bölgede istiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.
TEL ABYAD’A SINIR KAPISI AÇILACAK
Türkiye’nin Tel Abyad’daki altyapı çalışmalarını çok olumlu bulduklarını belirten Abdurrahman Mustafa, şunları söyledi: “İnsanların bulundukları bölgede silah gücüyle değil, onurlu bir şeklide yaşamasını istiyoruz. Tüm dengeleri gözeterek belli kritereler içerisinde Tel Abyad halkından yerel meclisler oluşturduk. Burada din, dil, ırk ayrımı yoktur.
Aynı şeklide Rasulayn’da da oluşturduk. Önümüzdeki günler içerisinde Tel Abyad halkına hizmet vermek için Türkiye’nin de desteğiyle Tel Abyad sınır kapısını açacağız. Fırat’ın doğusunda; Türkiye’nin desteğiyle, geçici hükümetin gayretleriyle, milli ordumuzun da fedakârlıklarıyla Suriye halkının hayal ettiği hayatı onlara sunacağız.”
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