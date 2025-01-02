Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'in Avrupa Birliği (AB) Komisyonunda görevlendirilmesi üzerine görevi devralan Quintin, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini kaydetti.

Quintin, "Türkiye, Belçika'nın son derece önemli ortaklarından biri. Çok önemli bir Türk nüfusa ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye ve Belçika arasındaki iş gücü anlaşmasının 60. yılını kutladık. Bugün Türkiye'den gelen Belçikalılar toplumumuzun önemli bir kısmını oluşturuyor." dedi.

Sivil toplum kadar siyaset alanında da Türk toplumunun varlığıyla adından söz ettirdiğine dikkati çeken Quintin, "Çok kısa sürede Türk toplumu çok önemli bir entegrasyon sağladı ve çok önemli pozisyonlarda görevler alıyorlar. İşte bu nedenle iki ülke arasında bu düzenli diyalogu her seviyede korumak son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Quintin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 milyar avroya ulaştığını, Türkiye'nin Belçika'nın AB dışındaki 4. büyük ticari ortağı olduğunu dile getirerek, "Bunun çok daha ileriye taşınacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AB ÜYELİK SÜRECİNE VE GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİNE DESTEK

Belçikalı Bakan, Türkiye-AB ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, "Birlikte çalışmamız gerektiğinden bahsettik. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için Belçika'ya güvenebilirsiniz." dedi.

"Aday ülke olarak da bize güvenebilirsiniz." ifadesini kullanan Quintin, AB'nin genişlemesinin, liyakate dayalı süreç çerçevesinde ülkesi için önemli olduğunu vurguladı.

SURİYE'DE YENİ YÖNETİMİ

Quintin, Suriye'deki yeni yönetimle ilgili şu mesajları verdi:

"Yeni hükümeti desteklemek istiyoruz. Bunu onlara da ifade ettik. Geçen hafta Orta Doğu Özel Temsilcimizi yeni yönetim ile görüşmesi için gönderdim. Onları desteklemeye hazır olduğumuzu ifade ettik."

Ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü, azınlıkların korunmasını, uluslararası hukuk çerçevesinde bir düzen kurulmasını desteklemeye hazır olduğunu bildiren Quintin, "Türkiye'nin de bunu desteklediğini biliyoruz. Türkiye'nin Suriye'ye vereceği katkıya da destek vermek istiyoruz." diye konuştu.

Yaptırımların kaldırılması konusunda da destek verebileceklerini kaydeden Quintin, "Sözler son derece önemli ama veriler de son derece önemli. Attıkları adımları da görerek kararlar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Quintin, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü şekilde dönmelerini de destekleyeceklerini belirterek, "Suriyelilerin gönüllü biçimde geri dönüşlerini desteklemek istiyoruz ama aynı zamanda Suriye'nin yeniden inşası için sizi (Türkiye'yi) desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Suriye'deki yabancı teröristlerle ilgili bir soru üzerine Quintin, "Özellikle Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplardaki yabancı teröristler bizim için bir milli güvenlik sorunu. Bu kamplarla ilgili bir çözüm bulunması gerekiyor. Ebediyete kadar orada kalamazlar. Nihayetinde Suriye hükümetinin bu konuya bir çözüm getirmesi gerekiyor." yanıtını verdi.

Quintin, bu kişilerden Belçika vatandaşlığı olanları geri alıp almayacaklarıyla ilgili, bunun 2021'de yapıldığını, yeniden yapılmasının kurulacak yeni hükümetin yetkisi çerçevesinde olacağını söyledi.

İSRAİL-FİLİSTİN

Belçika Dışişleri Bakanı, İsrail-Filistin konusuyla ilgili, "Bu konudaki pozisyonumuz en başından beri çok netti. Şiddetin sona ermesi, tüm esirlerin serbest bırakılması, insani yardımın kesintisiz biçimde sunulması, Gazze'de gördüğümüz görüntülerin sona ermesi gerekiyor. Sonrasında İsrail ve Filistin'in bir masada oturması ve gerçek bir şekilde iki devletli bir çözüm üzerinde konuşmasını sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Quintin, ülkesinin İsrail ve İsrailli yetkililer hakkında uluslararası mahkemelerce verilen her türlü kararı uygulayacağını kaydetti.

Filistin devletini tanıyıp tanımayacaklarıyla ilgili soruyu ise Quintin, "Bu bir 'eğer' sorusu değil, 'ne zaman' sorusunun cevabı. Diğer AB ülkeleriyle birlikte, kararın en iyi etkiye sahip olacağına inandığımız zaman bunu yapacağız. İsrail ve Filistin bir masaya oturup iki devletli çözüm üzerinde çalışmaya başladığında buna karar vereceğiz." diye yanıtladı.

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