Suriye'nin kuzeyinde 8 bin öğrenci lise bitirme sınavlarında ter döktü

AA 16 Temmuz 2020 Perşembe 16:09 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 16:09

Kilis’in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan Bab, Cerablus ve Afrin ilçelerindeki öğrenciler, lise bitirme sınavlarına katıldı.



Üç oturum olarak düzenlenen sınavlar, bugün sona erdi.



Sınavı başarıyla tamamlayan öğrenciler, özgürleştirilmiş olan söz konusu bölgelerdeki üniversitelerde eğitim görmenin yanı sıra Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girme hakkı kazanacak.



Başarısız olan öğrenciler ise sınıf tekrarı yaparak gelecek yıl yapılacak sınavlara hazırlanacak.



Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen Azez Bölge Eğitim Bölge Koordinatörü Mehmet Yaşar Kurt, sınavlara katılan öğrencileri denetledi.



- "TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE EĞİTİMİME DEVAM ETMEK İSTİYORUM"



Ebu Bekir Sıddık İlkokulu Müdürü Ömer Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Azez, Bab, Cerablus ve Afrin bölgelerinde lise eğitimi gören 8 bin öğrenci emeklerinin karşılığını bu sınavla alacak." dedi.



Üç oturumla yapılan sınavlarda öğrencilerin sene boyunca aldıkları eğitimlerden sorumlu olduklarını belirten Yasin, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sınıflar dezenfekte edildi ve sınava giren öğrencilere maske dağıtıldı." ifadesini kullandı.



Öğrencilerden Nur Alikürdi, Afrin'de lise bitirme sınavlarına katıldığını dile getirerek, "Sorular kolaydı. İnşallah sınavlarda başarılı olup Türk üniversitelerinde eğitimime devam etmek istiyorum." diye konuştu.

Bir diğer öğrenci Aryüd Habaş, sınav merkezine geldiklerinde ellerini dezenfekte ettiklerini, maske taktıklarını ve sosyal mesafeye uygun olarak sınıflara girdiklerini aktararak, "Sorular çok iyiydi. İnşallah başarılı olacağımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.