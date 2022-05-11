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Suriye'nin kuzeyinde inşa ediliyor: Böyle görüntülendi

Uluslararası yardım kuruluşları ve Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle Suriye topraklarında başlatılan briket ev çalışmaları devam ediyor.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
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Suriye'deki iç savaştan dolayı milyonlarca sivile ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye topraklarında uluslararası yardım kuruluşları ve Türk STK'lerin finansmanıyla başlattığı briket ev projesi hızla ilerliyor.

Proje kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgelerinde briket evler inşa ediliyor.

Briket ev projesi, Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclisler öncülüğünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılıyor.

Yatay ve dikey olarak inşa edilen evler, 1+1 ve 2+1 olarak tasarlanıyor.

Toplu konut projeleri olarak yapılan briket evler, güvenli bölgelerde yeni kentler olarak gün yüzüne çıkacak.

Bu kentlerde okul, hastane, oyun parkları ve camiler de bulunacak.

Anadolu Ajansı (AA), ülkenin kuzeyinde inşası devam eden briket evleri havadan görüntüledi.

  • Suriye
  • briket ev
  • Türk sivil toplum kuruluşları

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