Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbarat desteğiyle yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitilen terörist Ömer'in, 2022-2023 yılları arasında Münbiç ve çevresinde el yapımı patlayıcı (EYP) sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

TSK'nın terörden arındırdığı bölgelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik eylem hazırlığı yaptığı belirlenen terörist, MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı askeri polis tarafından gözaltına alındı.

Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.