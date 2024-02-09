İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6803
  • EURO
    33,08
  • ALTIN
    2004.84
  • BIST100
    8949.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Suriye'nin kuzeyinde TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist yakalandı
Güncel

Suriye'nin kuzeyinde TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist yakalandı

MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer'i yakaladı.

AA9 Şubat 2024 Cuma 08:50 - Güncelleme:
Suriye'nin kuzeyinde TSK ve SMO güçlerine yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li terörist yakalandı
ABONE OL
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) istihbarat desteğiyle yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü tarafından bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitilen terörist Ömer'in, 2022-2023 yılları arasında Münbiç ve çevresinde el yapımı patlayıcı (EYP) sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

TSK'nın terörden arındırdığı bölgelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu güçlerine yönelik eylem hazırlığı yaptığı belirlenen terörist, MİT'in sağladığı istihbarat desteği ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı askeri polis tarafından gözaltına alındı.

Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.