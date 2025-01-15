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Suriye'nin yeni yönetiminden Türkiye vurgusu: Birlikte yeni bir tarih yazdık

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 'Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı' dedi.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 21:02 - Güncelleme:
Suriye'nin yeni yönetiminden Türkiye vurgusu: Birlikte yeni bir tarih yazdık
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Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki yeni yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab'la gerçekleştirdiği 3+3 formatındaki toplantının ardından Fidan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve halkına, ülkesiyle "Suriye'deki devrimden" bu yana birlikte oldukları için teşekkürlerini sunan Şeybani, "Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı." dedi.

Şeybani, bunun kardeşlik üzerine kurulu bir tarih olduğunu kaydederek, bölgedeki istikrarın ve güvenliğin sağlanması için bu kardeşliğin kurulduğuna değindi.

Yeni yönetimin Suriye halkının yaralarını sarmak istediğini belirten Şeybani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekti.

"TOPRAK BİRLİĞİMİZ ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"

Şeybani, "Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümete bağlı, bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz." ifadesini kullanarak bunun, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini kazanabilmesindeki önemini vurguladı.

Türkiye ile Suriye ilişkilerinin çok yakın bir gelecekte "yeni ufuklara doğru" çeşitli alanlarda ivme kazanacağını söyleyen Şeybani, "Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır." diye konuştu.

Şeybani, ayrıca Türkiye'nin yeni yönetime gösterdiği inanç nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.

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