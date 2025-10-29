İSTANBUL 19°C / 9°C
Surlara 50 metrekarelik dev Türk bayrağı asıldı

Pertek Kalesi'ndeki adada çalışan işçiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kaleye 50 metrekarelik dev Türk bayrağı astı.

29 Ekim 2025 Çarşamba 16:25
Surlara 50 metrekarelik dev Türk bayrağı asıldı
ABONE OL

Tunceli'nin Pertek ilçesinde Keban Baraj Gölü üzerinde yer alan tarihi Pertek Kalesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kalenin bulunduğu adada restorasyon çalışmalarını sürdüren işçiler, Cumhuriyetin 102. yılı anısına kalenin surlarına 50 metrekarelik dev bir Türk bayrağı astı. İşçilerin kendi inisiyatifleriyle gerçekleştirdiği bu anlamlı davranış, adadaki tüm ekip tarafından gururla karşılandı.

Yetkililerden Ayaz Ziya Kaya, "Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; alın terinin, direnişin, umudun ve yeniden doğuşun adıdır. Dün Cumhuriyeti kuranlarla bugün onu yaşatanlar, aynı kanın, aynı inancın, aynı yüreğin devamıdır. 102 yıl önce bu topraklarda elinde sadece vatan sevgisi olan insanlar, açlıkla, yoklukla, soğukla mücadele ederken bir tek şeye sarıldılar: özgürlüğe. O inanç sayesinde bugün biz varız" dedi.

