Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Atsup: Sağ olsun devletimiz yanımızda

Atsup, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kiliselerinin lojman kısmında dün akşam çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğünü ve olayda iki kişinin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Yangın sonrasında birçok yetkilinin kendisini aradığını aktaran Atsup, "Sağ olsun devletimiz yanımızda. Her şekilde bizimle ilgilendiler. Aradılar sordular. Teşekkür ederiz. Kaymakam, emniyet müdürü, diğer devlet büyüklerimizin hepsi geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlileri de geldi destek için. Bu da ortak değer. Birliğimizi gösterdi. Ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdi. Bu da acının yanında bizi mutlu etti." diye konuştu.

Atsup, genel olarak her türlü konuda destek gördüklerine dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu tür konularda gerçekten değer gösteriyor, yanımızda oluyor. Ben şahsen o konuda çok mutluyum. Yan yana olursak bizi kimse ülke olarak yıkamaz. Ermenisi, Rumu, Musevisi, Müslümanı bir bütün olarak kabul edersek çok mutlu oluruz. Ben böyle bir ülke istiyorum." ifadelerini kullandı.

- OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Kilise lojmanında vakfın destek sağladığı fakir ve kimsesiz insanların kaldığını anlatan Atsup, kilise ve lojmanlarla ilgili de çalışma başlatacaklarını dile getirdi.

Atsup, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Biz de onun sonuçlarını bekliyoruz. Patrik daha sonra konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapacak. Acil eylem planımızda kilisenin restore edilmesi gündemi vardı. Ama ne yazık ki kısmet olmadı. Acımız geçtikten sonra yeni bir rota çizeceğiz. Acımız çok taze, çok üzgünüz." dedi.

- YANGINDA YARALANANLAR TABURCU EDİLDİ



Bu arada, yangından yaralı kurtulan Meryem Durul ve Gürcistan vatandaşı Eterina Karauli'nin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin isimlerinin de Fehim Atsup ve Josephine Ekmekçioğlu olduğu öğrenildi.

