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Sürpriz görüşmenin perde arkası deşifre oldu! Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in teklifine ret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmeyle ilgili açıklama yapan CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, Özel'in Kılıçdaroğlu'na, 'Size ihtiyacımız var, seçimde siz de sahaya inin partinin adaylarına destek verin' dediğini ancak bu talebin reddedildiğini açıkladı.

23 Ocak 2024 Salı 08:48 - Güncelleme:
Sürpriz görüşmenin perde arkası deşifre oldu! Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in teklifine ret
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CHP Genel Merkezi tarafından, CHP Genel Başkanı Özel'in, önceki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya geldiği duyuruldu.

Ziyaretin sebebine ilişkin açıklama yapılmadı.

ANKETLERDE OYLARI ERİYEN ÖZEL BİRKAÇ AY GEÇMEDEN KILIÇDAROĞLU'NA AKIL DANIŞTI

CHP seçmeni görüşmeyi 'partinin eriyen oylarına' bağladı ve Özel'in Kılıçdaroğlu'na akıl danıştığını belirtti.

Bugüne kadar CHP'den başka partiye oy vermediğini belirten bir vatandaş, "Oylar düştü hepsi tutuştu... Oy kullanmaya başladığımdan beri CHP'den başka partiye oy vermedim, bundan sonra değil oy, yağmurlu havada su yok" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL YARDIM İSTEDİ, KILIÇDAROĞLU REDDETTİ"

CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç, görüşmede Özel'in Kılıçdaroğlu'na, "Size ihtiyacımız var, seçimde siz de sahaya inin partinin adaylarına destek verin" dediğini, bu talebin ise reddedildiğini ifade etti.

TV100 canlı yayınında konuşan Sevinç, şunları söyledi:

"Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Size ihtiyacımız var, seçimde siz de sahaya inin partinin adaylarına destek verin' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da 'olmaz' diyor ve reddediyor. Kılıçdaroğlu şu an CHP üyesi, Genel Başkanının verdiği görevi reddetme lüksü var mı?"

CHP'Lİ VEKİLLER DE RAHATSIZ OLDU: KILIÇDAROĞLU'NUN GÖNLÜNÜ ALALIM

CHP'nin geçtiğimiz günlerde topladığı Antalya kampında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan eleştiriler gelmişti.

Bazı vekiller Kılıçdaroğlu'na dönük parti içinde dile getirilen eleştirilerin haksızlık olduğunu savunmuştu.

Kampta "Eski Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun gönlünün alınması gerekiyor" yönünde görüşler dile getirilmişti.

Bu kapsamda Özel'in, Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret edeceği kaydedilmiş, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sürecine desteğinin talep edileceği, görüşlerinin alınacağı belirtilmişti.

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