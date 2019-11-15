Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik terör soruşturmasında gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Belediye Başkanı Hatice Çevik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
- AA
Sabah saatlerinde gözaltına alınan Çevik, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Suruç Belediyesi binası çevresinde önlem alan ve personeli binaya almayan polis ekipleri, içeride arama başlattı.
Çevik'in, hakkındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
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