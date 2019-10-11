Suruç nerede? Suruç haritadaki yeri neresi? Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmeleri

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Suruç nerede? Suruç haritadaki yeri neresi? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmeleri de güncel olarak takip ediliyor. Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saatinde 342 terörist etkisiz hale getirildi, 13 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Barış Pınarı Harekatı son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SURUÇ NEREDE?

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Suruç Suriye ile sınır komşusu olması nedeniyle bölgede yaşanan olaylar sebebiyle sık sık gündeme gelmektedir.

Şanlıurfa'nın 46 KM güney batısında yer alan ilçe Gaziantep-Şanlıurfa kara yoluna 6 KM uzaklıktadır.

SURUÇ HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

BARIŞ PINARI HAREKATI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'daki terör mevzilerinden yer yer duman yükseliyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati tamamlanırken, 342 terörist etkisiz hale getirildi ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 13 köy terörden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurmasıyla, 9 Ekim Perşembe günü 16.00'da başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyan 51. maddesi çerçevesinde başlatılan harekat, sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların, altyapı tesislerinin zarar görmemesi için azami dikkat gösterilerek sürüyor.

Uzun süredir harekata karşı tüneller kazarak, sivilleri zorla silah altına alarak önlem alan ve son günlerde sivil görünüme bürünerek sivillere ait evlere gizlenen teröristlere karşı, harekatın güvenli şekilde devam etmesine özen gösteriliyor.

İKİNCİ GÜNDE 11 KÖY KURTARILDI

Havadan ve karadan gerçekleşen harekatın ikinci günü, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına da Özgür Suriye Ordusu adı altında destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO) öğle saatlerinde Tel Abyad'a, akşam saatlerinde ise Rasulayn'a girdi.

Her iki hatta, toplam 11 köy terörden arındırıldı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü kurtarıldı.

SMO, Rasulayn-Dırbasiye arasındaki örgüte ait ikmal yolunu da kesmeyi başardı.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE İKİ KÖY DAHA TERÖRDEN ARINDIRILDI

Barış Pınarı Harekatı'nın ilk 48 saati dolarken, üçüncü gününde Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de teröristlerden temizlendi.

SMO bir yandan ilerleyişini sürdürürken, diğer yandan kurtarılan köylerde güvenlik tedbirleri alarak sivillere güvence veriyor.