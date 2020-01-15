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Suruçlu nineler yeni evlerine kavuştu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kerpiç evde yaşayan nineler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının desteğiyle yaptırılan yeni evlerine kavuştu.

AA15.01.2020  15:27 - Güncelleme: 15.01.2020  15:27

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde birlikte yaşayan 95 yaşındaki Cemile Kartal ve 85 yaşındaki Adile Yağmur için Suruç Kaymakamlığı hayırseverlerin desteğiyle yeni ev yaptırdı. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan nineler, aşırı yağışlar nedeniyle bir bölümü yıkılan kerpiç evlerinin onarılması için Suruç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurdu. Vakıf çalışanları, gerekli incelemelerin ardından ninelerin yaşadığı evin arsasında betonarme yeni bir ev yapılması için harekete geçti. İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ninelere devletin şefkat elini uzatan kaymakamlık tarafından yeni bir ev yaptırıldı ve yeni eşyalar alındı. Yarım asır sonra yeni evlerine kavuşan Cemile ve Adile nine, sıcak yuvalarında yaşamanın mutluluğunu yaşıyor. Cemile Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 senedir kerpiç bir evde yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. 3 yıl önce eşinin vefat ettiğini ve kendilerine bakacak kimselerinin olmadığını anlatan Kartal, zor gününde devletin kendilerine şefkat elini uzattığını ifade etti. Sıcak yuvalarında artık huzur içinde yaşadıklarını belirten Kartal, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. Adile Yağmur da 2 odası, mutfağı, banyosu ve lavabosu olan bir eve kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Yağmur, "Devletimiz bize şefkat elini uzattı ve yeni bir ev yaptı. Allah razı olsun herkesten. Allah devletimize, hükümetimize zeval vermesin." dedi.

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