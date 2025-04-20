İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2025 Pazar / 22 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sürücü affı gündemde yok! 689 bin kişinin ehliyeti geri alındı
Güncel

Sürücü affı gündemde yok! 689 bin kişinin ehliyeti geri alındı

İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre; 19 Nisan 2025 itibariyle 689 bin 946 bin kişinin ehliyeti geçici olarak elinden alındı ve teslim edilmedi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Yerlikaya, 'Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim: “Sürücü affı” konusu, kesinlikle gündemimizde yok.' dedi.

20 Nisan 2025 Pazar 10:16 - Güncelleme:
Sürücü affı gündemde yok! 689 bin kişinin ehliyeti geri alındı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü affı konusunun gündemlerinde kesinlikle olmadığını belirterek, 19 Nisan itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınan ve teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN 'SÜRÜCÜ AFFI' AÇIKLAMASI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim; 'Sürücü affı' konusu, kesinlikle gündemimizde yok. 19 Nisan itibarıyla 'ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen' sürücü sayısı 689 bin 946. Bu sürücülerin ehliyetleri geçici olarak neden geri alındı? Çünkü; 499 bin 88 sürücünün ehliyeti, alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları, alkol ölçüm testini reddettikleri için; 28 bin 461 sürücünün ehliyeti, 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları, 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yaptıkları, 3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıkları, drift yaptıkları ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için; 162 bin 397 sürücünün belgesi ise adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları gibi) nedeniyle geçici olarak geri alındı" İfadelerine yer verdi.

"KURALLARI İHLAL EDENLERE KARŞI ASLA GERİ ADIM ATILMAYACAK"

Bakan Yerlikaya, yapılan her denetimin, alınan her önlemin, bir annenin gözyaşını silmek ve bir çocuğun yetim kalmasını önlemek için yapıldığına dikkati çekerek, kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruştan asla geri adım atmayacaklarını kaydetti.

  • ehliyet geçici alındı
  • ehliyet teslim edilmedi
  • 686 bin ehliyet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.