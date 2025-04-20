İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü affı konusunun gündemlerinde kesinlikle olmadığını belirterek, 19 Nisan itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınan ve teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN 'SÜRÜCÜ AFFI' AÇIKLAMASI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim; 'Sürücü affı' konusu, kesinlikle gündemimizde yok. 19 Nisan itibarıyla 'ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen' sürücü sayısı 689 bin 946. Bu sürücülerin ehliyetleri geçici olarak neden geri alındı? Çünkü; 499 bin 88 sürücünün ehliyeti, alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları, alkol ölçüm testini reddettikleri için; 28 bin 461 sürücünün ehliyeti, 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları, 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yaptıkları, 3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıkları, drift yaptıkları ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için; 162 bin 397 sürücünün belgesi ise adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları gibi) nedeniyle geçici olarak geri alındı" İfadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, yapılan her denetimin, alınan her önlemin, bir annenin gözyaşını silmek ve bir çocuğun yetim kalmasını önlemek için yapıldığına dikkati çekerek, kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruştan asla geri adım atmayacaklarını kaydetti.