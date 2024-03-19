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Sürücü kursu aracı minibüse çarptı! Eğitmen öldü, 2 kişi yaralandı

Esenyurt'ta kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan sürücü kursu aracındaki eğitmen hayatını kaybetti, 2 kursiyer yaralandı.

AA19 Mart 2024 Salı 17:34 - Güncelleme:
Sürücü kursu aracı minibüse çarptı! Eğitmen öldü, 2 kişi yaralandı
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Alınan bilgiye göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde caddede ilerleyen 2 kursiyer ve eğitmen Çetin Y'nin bulunduğu 34 RD 6198 plakalı sürücü kursu aracı, ara sokaktan yola girmeye çalışan 34 BEU 735 plakalı minibüse çarptı.

Kontrolden çıkıp yolun kenarındaki bariyerlere çarparak duran araçta sürücü Çetin Y. ve 2 kişi sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Çetin Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Mahalle sakini Sedat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği yolun yeni yapıldığını, yeterli uyarı sistemi olmayışından sıklıkla kaza yaşandığını söyledi.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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