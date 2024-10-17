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Sürücü kursunda bıçaklı dehşet: Ortalık kan gölüne döndü! 6 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, bir sürücü kursunda akrabalar arasında çıkan tartışma, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

DHA17 Ekim 2024 Perşembe 12:56 - Güncelleme:
Sürücü kursunda bıçaklı dehşet: Ortalık kan gölüne döndü! 6 yaralı
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Olay, öğle saatlerinde Ali Pınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü kursunda akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada H.U., M.U., F.U., V.Y., N.S. ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralılardan M.U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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