İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3213
  • EURO
    44,8603
  • ALTIN
    4251.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sürücü ve yolculara ''Trafik kurallarına uyalım'' çağrısı
Güncel

Sürücü ve yolculara ''Trafik kurallarına uyalım'' çağrısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü ve yolculara 'Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil yolda olsun.' çağrısında bulundu.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 08:21 - Güncelleme:
Sürücü ve yolculara ''Trafik kurallarına uyalım'' çağrısı
ABONE OL

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen yıl kara yollarında meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını yitirdiğini belirtti.

Sadece bir kilometrelik hızın fazlasının bile ölümle sonuçlanan kaza riskini yüzde 4 arttırdığına dikkati çeken Yerlikaya, geçen yılki ölümlü trafik kazalarının yüzde 47'sinin aşırı hızdan kaynaklandığını, 2024 yılında her gün ortalama 10 kişinin aşırı hız nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu sayının sıradan bir istatistik olmadığını vurgulayan Yerlikaya, "Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkansız, yeri doldurulamayacak bir veda demek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda yola çıkacak olan sevgili vatandaşlarımız, lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Bayramlar, bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil yolda olsun."

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.