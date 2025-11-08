İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Kasım 2025 Cumartesi / 18 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sürücüden polisi şaşırtan tepki: Yine patladık... Ehliyetine 20 yıl el konuldu
Güncel

Sürücüden polisi şaşırtan tepki: Yine patladık... Ehliyetine 20 yıl el konuldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilin sürücü 6. kez alkollü çıktı. Bedensel engelli sürücünün ehliyetine 6. kez alkollü araç kullanma suçundan dolayı 2044 yılına kadar el konuldu. Sürücünün 'Yine patladık' demesi herkesi şaşırttı. Öte yandan polisin haber vermesiyle olay yerine gelen sürücünün babası öfkeden deliye dönerek 'Öldürecen, yeter artık. Beni delirtme. Allah'ım Yarabbim. İnegöl'de rezil oldum yeter ya.' dedi.

IHA8 Kasım 2025 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Sürücüden polisi şaşırtan tepki: Yine patladık... Ehliyetine 20 yıl el konuldu
ABONE OL

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Süleymaniye Mahallesi Havaalanı caddesi üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması gerçekleştirdiler. Ekipler şüphelendikleri 16 NK plakalı otomobili durdurup incelediler. Sürücü Özkan Ş.(28)'ye alkolmetre testi yapıldı.

3.01 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün daha önce 5 kez daha alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Sürücüye 6. kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 37 bin TL, alkollü araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

2044 YILINA KADAR EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücünün ehliyetine 2044 yılına kadar el konuldu. Sürücünün, ekiplerin alkol testinden sonra alkol içmeye devam etmesi dikkat çekti.

"YİNE PATLADIK BABAMLA KÜSÜM"

Alkollü sürücü, "Yine patladık. Karakola gideceğiz de araba ne olacak. Babamla küsüm ben o gelemez. Babamı çağırmıyorum. Çekici çeksin aracımı. Ben biraz daha içeyim de öyle gidelim karakola. Yine yakalandık. Beni savcı bu sefer içeri atacak." demesi dikkat çekti.

BABASI ÇILDIRDI

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sürücünün babası Cavat Ş.'ya araç teslim edildi. Oğluna sinirlenen baba Cavat Ş.," Öldürecen, yeter artık. Beni delirtme. Allah'ım Ya Rabbim. İnegöl'de rezil oldum yeter ya." dedi.

Engelli sürücü babasının aracıyla ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.