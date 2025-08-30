İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Sürücüler dikkat! TEM ve D-100'de trafik düzenlemesi: Geçici olarak kapatılacak

Kocaeli Kirazlıyalı mevkiinde başlayacak istinat duvarı çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılacak.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 19:28
Sürücüler dikkat! TEM ve D-100'de trafik düzenlemesi: Geçici olarak kapatılacak
Kocaeli Valiliği, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün Kirazlıyalı mevkiinde yapacağı istinat duvarı çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, TEM Otoyolu O-4/12 kesimi (Doğu Hereke Kavşağı-Körfez Kavşağı arası) Km:5+270 - 5+820 ile 100-07 kontrol kesim numaralı Devlet yolu Km:32+910 - 33+460 arasında bulunan istinat duvarında güçlendirme çalışması gerçekleştirileceği bildirildi. Çalışmalara 1 Eylül Pazartesi günü başlanacağı belirtilerek, 100-07 kontrol kesim Devlet Yolu üzerinde (Km:32+910 - 33+460 Kirazlıyalı mevkii) İstanbul yönü kuzey taşıma yolunda sağ şeridin trafiğe kapatılacağı aktarıldı. Söz konusu çalışmaların 24 saat esasına göre yürütüleceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca sınav günleri, bayram günleri gibi özel günler dikkate alınarak trafik düzenlemelerinin buna göre yapılacağı kaydedildi. Çalışmalar süresince gerekli tüm emniyet önlemlerinin alınacağı, onaylı trafik projelerine göre trafik işaretlemelerinin yapılacağı vurgulandı.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiğini hatırlattı.

