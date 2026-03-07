Bakan Uraloğlu, Kilis-Hatay kara yolu üzerinde inşaatı tamamlanan "Musabeyli Ayrım-Kilis Yolu"nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesine düşen füze parçasından dolayı bölge halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Uraloğlu, "Bu olayda çok şükür can ve mal kaybı olmamıştır. Bu tür olası saldırılara karşı dimdik ayakta dururken ve her türlü önlemi almışken, barışın, itidalin ve diyaloğun her zaman önceliğimiz olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi için hep birlikte çalışmaya, sükuneti ve dayanışmayı korumaya Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz." diye konuştu.

Kadim topraklarda yer alan Kilis'in üç semavi dinin huzur içinde bir arada yaşadığı, havra, kilise ve camilerin yan yana durduğu hoşgörü ve kardeşlik şehri olduğunu ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bugün sınır ticaretinin yeniden canlandığı, Halep ve El Bab gibi yakın komşu illerle ticari bağların güçlendiği, Türk ve Suriyeli iş insanlarının el sıkıştığı, karşılıklı ürün akışının hızlandığı bir dönemdeyiz. İşte tüm bu eşsiz kültürel mirasa ve coğrafyaya sahip olan Kilis'imizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, ilimizin potansiyelini Türkiye'nin geleceğine taşımak bizim en önemli önceliklerimizden biri oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, şehrimizin ekonomik, tarımsal ve turistik potansiyelini çok daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışıyoruz."

Kilis'in kadim bereketini, tarihi mirasını ve sınır ticaretini Türkiye'nin geleceğine taşıdıklarını aktaran Uraloğlu, açılışı gerçekleştirilen 17,3 kilometrelik "Musabeyli Ayrım-Kilis Yolu"yla kentte yeni bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ekledi.

Kara yolunun, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkanı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla, lojistik sistemin ana damarı olduğunu aktaran Uraloğlu, "Bu nedenle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kara yollarını, sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir yapıtaşı olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 24 yılda kara yolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donatıyoruz. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 30 bin 49 kilometreye çıkardık. 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıydı, bugün 77 ilimizi güvenli ve konforlu yollarla birbirine bağladık. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım imkanı tesis ettik." ifadelerini kullandı.

SEYAHAT SÜRESİ 9 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Bakan Uraloğlu, Kilis'in ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda 10 milyar liraya yakın yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kilis'te hayata geçirdiğimiz en önemli projelerimizden biri de hiç şüphesiz açılışı için bir araya geldiğimiz 'Musabeyli Ayrım-Kilis Yolu'muzdur. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veren güzergahı bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol haline getirdik. 17,3 km uzunluğundaki yolumuz bünyesinde, 113 metrelik Afrin Köprüsü ile 53 metrelik Dümbüllü ve 37 metrelik Beşenli farklı seviyeli kavşaklarını da inşa ettik. Proje ile Kilis'ten Musabeyli ayrımına kadar uzanan kesimi bölünmüş yol haline getirerek bölgedeki bağlantıyı güçlendirdik. Seyahat süresini 9 dakikaya düşürdük, zamandan 72 milyon lira, akaryakıttan ise 49 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 121 milyon liralık tasarruf edeceğiz. Yani yatırdığımız parayı birkaç yıl içerisinde geri kazanmış olacağız. Yine çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 408 ton azaltarak doğanın ve tarımın korunmasına katkı sağlıyoruz."

Yatırımın sadece bir ulaşım projesi olmadığını, Kilis'in bereketini, sınır ticaretini, sanayi ve tarım potansiyelini Türkiye'nin kalkınmasına dönüştüren bir kalkınma hamlesi olduğu dile getiren Uraloğlu, "Çiftçilerimizin ürünlerini daha hızlı pazarlara ulaştırması, esnafımızın ticaretinin artması, sanayimizin büyümesi, turizmin canlanması demektir. Hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kilis Müftüsü Alaattin Bozkurt tarafından yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.