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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla attı: 1 ölü

Adana'nın Pozantı ilçesinde takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla attı: 1 ölü
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Pozantı-Çamardı kara yolunda Mehmet E. idaresindeki 01 AHG 473 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ile kamyonetteki Bülent B. ve Ertuğrul Korkmaz (53) araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Araçtakiler itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Yaptıkları kontrollerde Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Korkmaz'ın cenazesi, kaza yerindeki çalışmanın ardından morga götürüldü.

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